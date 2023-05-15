周一日經225指數收盤漲238.04點或0.81%，為29626.34點，為自2021年11月以來最高點。東證一部指數漲18.46點或0.88%，為2114.85點，為過去30年來的最高點。

野村證券策略師Maki Sawada說，投資人大舉買進處於獲利的企業股票，為大盤提供了助力。

美元指數保持強勁，上周錄得最大單周漲幅。周一日圓對其它貨幣走弱，而美元繼續走強。

日圓的弱勢，將有利於出口商的股價，因為海外的獲利，轉換為日圓將再增加。

在個別股票中，資生堂上漲5.2%，報6901日圓，該化妝品公司稍早公布上一季淨利大增97%，優於預期，也激勵了股價。

啤酒製造商朝日啤酒(Asahi)再公布上季淨利多增加3倍之後，股價升3.3%。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)上漲1%，為日經的上漲帶來最大助力。

電話公司NTT在宣佈股票拆分後，股價上漲2.2%。