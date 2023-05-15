固特異Eagle F1 Asymmetric 6於2023上半年已陸續上市17、18吋產品，鎖定運動型及高端豪華車款，隨著全球汽車市場逐步電動化，更同步適用於電動車車款，包含Porsche Boxster、Cayman、Mercedes-Benz B/C/E-Class、BMW 3/4/5系列及Audi A4/6等。

全球輪胎領導品牌固特異今年迎來125周年，固特異運用百年實戰經驗，打造具備智能感應的3D列印球形輪胎、響應自駕車趨勢的可監測道路摩擦力SightLine技術，更持續拓展輪胎科技應用場景，將輪胎技術應用於自動化機器人及美國NASA月球移動方案，運用百年科技創新實力賦能未來。

固特異不僅在高性能輪胎領域不斷深耕，更持續洞察消費者多元需求，於2021年併購美國品牌Cooper固鉑輪胎，攜手提供互補的產品組合及服務，旗下主力產品全地形越野胎可一次滿足公路暢行舒適氛圍與馳騁野外刺激快感，帶來前所未有的行車體驗驗，固特異未來也將持續整合固鉑品牌優勢，提供消費者多樣化產品體驗。

台灣固特異輪胎總經理張智森表示，台灣固特異不斷精益求精，為台灣市場帶來多樣化產品，滿足日新月異的市場需求，最新上市的EAGLE F1 ASYMMETRIC 6，相較前一代產品，提供消費者在乾地操控、濕地掌握、降噪水平等三大面向的全方位升級，期許為台灣消費者打造更極致的行路奔馳體驗。

Eagle F1 Asymmetric 6採用最新乾地自控Plus科技，強化輪胎在乾燥路面操控表現，自適應的接地面積及最佳化胎腔形體設計。雨戰實力方面，Eagle F1 Asymmetric 6仰賴濕地貼合Pro科技，於輪胎外層採用新型態橡膠化合物，增加輪胎踏面與路面的微細接觸面積，可同步幫助燃油效率及提高電動車的續航里程。

Eagle F1 Asymmetric 6亦兼備創新消音花紋技術，中央肋條採用細花刀槽設計，可以有效減少噪音產生；橫向溝槽則採漸進式導角設計，以達到降低噪音頻率效果，更透過整體重量減輕及空氣動力學側壁設計，降低空氣流動對行駛中輪胎及車體側面氣流影響。