中信金控為碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)亞太區主席,召開PCAF亞太區第一季季會,來自亞洲各國共超過80位金融業者一同參與。中信金控亦參與聯合國環境規劃署金融倡議(United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI)規畫的自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)試行計畫,共同研議生物多樣性影響評估方法學,為大中華區唯一案例被收錄的金融機構。

身為永續金融先行者聯盟第一屆輪值主席,中信金控與金融監督管理委員會及聯盟成員共商金融業減碳作為及永續金融之推展。