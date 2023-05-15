台灣大總經理林之晨表示，電信事業在4G時代就進入完全競爭市場，499之亂成為ARPU下降、影響獲利的濫觴，不過5G時代開啟新局，台灣大善用電信本業的祖產，包括超過700萬用戶、品牌與客戶信任、電信帳單代收服務、逾700家實體通路及上千人的客服團隊；加上海量大數據、資安保護等堅強天賦，升級商業模式，賦能集團科技事業發展，不僅提升用戶黏著度，月租用戶退租率0.71%創歷史新低點，同時大幅提升營運動能，智慧型手機月租ARPU寫下連續8季年成長。

展望未來，台灣大持續在超5G方針下落實Telco+Tech策略，加速推動科技事業，並期許與台灣之星的合併案，盡快獲公平會及證交所、證期局等單位核准，未來「新台灣大」在擴增用戶數、運用豐富數據資料庫及先進人工智慧技術，拓展多元服務，帶動電信產業的轉型升級。

台灣大財務指標亮眼，合併營收規模持續增長，去年全年合併營收突破1,700億，創下歷史新高。2023年第一季行動服務營收達125.6億元，為2019年第三季後新高。mo幣多、Disney+、好速成(又又)與OP響樂生活等獨門方案持續輸出動能，佔智慧型手機用戶比重已近2成。台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大行動業務、momo電商、家用寬頻三大成長引擎持續衝刺，奠基於此，「Telco+Tech」賦能策略再發威，不僅mo幣生態系擴大，遊戲事業與電信金融兩項科技新事業也大幅成長。隨5G資本支出高峰已過，自由現金流量逐步改善，台灣大將發揮集團優勢，為股東創造更大利益。

首先，戰機1號為 「mo幣多」方案帶動電信本業與momo電商成長，台灣大以電信天賦串聯電商，攜手momo發揮集團綜效，推出「mo幣多」獨門專案，每月提供用戶獨享momo幣回饋，強化mo幣生態圈體驗，使「mo幣多」會員數持續攀升，截至今年4月達60萬、年成長2.8倍，「mo幣多」會員於momo購物網消費總金額成長3.1倍，消費額更佔momo營收近一成。為回饋用戶支持，台灣大將於5月20日盛大推出「mo幣多會員日」，讓「mo幣多」用戶享受最尊榮的獨享優惠。

再者，戰機2號為遊戲發行事業長線佈局，台灣大關注市場趨勢，著眼長線經營遊戲開發商，自2020年起與全球領先遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games於台灣的獨家代理合作夥伴，新媒體事業處李芃君副總指出，在「Telco+Tech」的策略下，台灣大遊戲業務各項指標成長亮眼，其中又以今年初代理的2款新遊戲《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》表現最為出色。今年第一季每月平均用戶數年成長310%、用戶交易年成長346%，更挹注EBITDA年成長1,109%。

最後，戰機3號為大哥付你分期再升級，台灣大基於本業之KYC(Know your customer)、數據，以及720萬用戶基礎與往來關係等天賦，跨足TelcoFin電信金融服務，發展電信個人信用經濟，更鏈結集團momo購物網，賦能旗下科技事業發展。台灣大電信金融吳建頤副總指出，第三架戰機「大哥付 你分期」以電信天賦驅動「全新世代先買後付」，提供消費者更便利、符合需求且安全的支付體驗，是台灣大跨足電信金融重要里程碑，該服務自4月底正式登陸momo即創佳績，不僅於上線當日8.5小時交易額突破百萬，短短2周使用人數已超過3000人。