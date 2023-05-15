畢業季將近，許多大學生都會籌備謝師宴來表達對老師指導的感謝，不過有網友發文分享，他朋友就讀苗栗某間專科學校班級，直指該班學生不參加謝師宴，還要繳交350元，並提到他朋友等人不願繳費，卻遭其他同學言語抨擊，老師更用情緒勒索，導致他朋友相當沮喪。校方今天則表示，校方謝師宴採自由參加，該班學生溝通不足，會再請他們多多溝通。

「為了籌辦謝師宴有必要做到這種地步？」，該名網友分享，他朋友班級最近在討論謝師宴相關事宜，班上一部份同學在校外實習，另一部份則是在學校讀書、考模擬考，由在校生討論謝師宴如何舉辦後，再把兩家餐廳放到班群投票，有同學在選項裡加入不參加後，幾名學生跟著投票，卻被班導師情緒勒索，直言學生「態度輕蔑不尊重」、「太令我失望！真的很難過」、「你們只想拿了畢業證書就走嗎？」，隨後有人邀請校外不明人士進到班群翻群，被同學即時制止。目前沒有人知道是哪位同學指使，或有沒有可能是贊成方自導自演。

網友提到，經過幾天後班導師才增加「不參加，但須繳350元」的選項，有同學提出疑問，想了解350元是怎麼計算來的，為何一部分用剩餘班費支出後，不參加者仍需繳交350元，然而負責統籌的同學還未發言，卻先被其他與班導師交情好的同學言語抨擊，最後甚至被踢出群組，更表示「有結果再讓他進來」。

另外，班導師在看到同學們做出如此誇張言行，以及其他幾位同學退群後並沒有立刻出來制止，反倒繼續情勒，表示退出群組無法解決歧見。他認為，為人師表得做到尊重學生的想法，而不是利用情緒勒索、言語脅迫學生服從，何況是謝師宴這種活動。

該網友強調，前陣子某學校學生因師長不當教導而選擇離世，造成蠻大轟動。類似這種情況層出不窮，他希望透過寫這篇文章能或多或少幫助到在此班級不敢為自己發聲的同學，也希望經由分享，能將遲來的正義還給各校深陷相同困境的學生。

校方指出，根據了解該班級因為班費不足，因此協商要再多出資舉行謝師宴，部分學生因為在外實習，未能充分表達意見或被徵詢意見，對於繳費事件感到不滿，學校各科各班級謝師宴，都是採自由參加，並未要求或強制，目前會請該班師生再多做協調。

此文一出，也引起大批網民回應，紛紛留言表示，「當每人都很有時間在吃謝師宴嗎」、「不去為什麼要繳錢呢？」、「辦投票不就是要表達意願嗎？這麼玻璃不如不要辦！」等語。