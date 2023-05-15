梓梓昨領軍啦啦隊女孩虔虔、小雞、Lulumi和Ariel出征高雄。（夢想家娛樂提供）

Formosa Sexy昨（14日）由隊長梓梓領軍，率四名啦啦隊女孩虔虔、小雞、Lulumi和Ariel出征高雄，五美出現在鋼鐵人主場，立即引來球迷騷動，雖然隸屬於客場球隊的啦啦隊，但仍有不少在地球迷親切與女孩們打招呼並與其合照。為了這最後一席季後賽門票，隊長梓梓與女孩們自掏腰包前進高雄觀賽應援，與球隊、球迷一起替夢想家加油，女孩們紛紛表示：「賽前有預想到今天這狀況的發生，所以有提前留時間前進高雄。而這場比賽，攸關著能否進入季後賽，更應該到場與球迷們肩並肩一起幫夢想家加油。」

昨比賽從開始就精彩刺激直到最後，二隊為了搶下季後賽最後一席門票，紛紛卯足全力。在場邊與夢想家球迷及工作人員們大聲應援的Formosa Sexy，也隨著緊張萬分的比賽過程心跳加速。隊員小雞說：「現場緊張到我一直倒在梓梓身上，她還猛抓我的褲子，關鍵時刻更猛抓緊我的手，那種緊張的感覺好像在坐雲霄飛車般，七上八下的，感覺心臟快跳出來了。」

不只賽場上的球迷們賣力比拚，場邊二隊球迷也投注全部氣力替支持的球隊加油。虔虔說：「跟球迷坐一起看，都會特別激動，球迷間還會彼此嗆聲，嗆得我心驚膽顫的。但這就是現場看籃球的魅力，一起喊一起應援、一起激動一起落淚。」Lulumi則說：「現場球迷都很熱情，尤其是加油時，還有人拿拔噗跟哨子給我，讓我一起加油。」

昨日最終Formosa Sexy所屬的球隊夢想家成功晉級季後賽，一得知晉級消息，梓梓就與隊員們馬上討論起主場的演出舞蹈及曲目。五美難得至高雄鳳山體育館看球，就遇到林書豪受傷，成員Ariel透露：「賽後有鋼鐵人的球迷因為此事到我社群貼文底下罵。但看到場上有球員受傷，我們也是很擔心。好在後來看到書豪哥賽後沒事回到場上跟大家說話打氣，也就放心了。」隊長梓梓鄭重表示：「看到書豪哥受傷，我們看了也很難過，都希望他沒事早日康復。比賽有輸有贏，希望球迷理性看球，不要胡亂謾罵。」