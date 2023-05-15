史前館邀請阿美族藝術家范志明以鮪魚罐頭打造1隻太平洋黑鮪魚《沙西米》。（國立台灣史前文化博物館提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台灣史前文化博物館台灣史前史廳以「3萬年來生活在台灣這塊土地上人的故事」作為主軸，藉由6個展區、10個主題從遺址的物質遺留完整介紹台灣3萬年來各時期的人群移動、生活樣貌與文化內涵。

史前館特別邀請具有考古人類學背景的藝術家韓旭東，以首創的畫素木雕法創作《海風》，作品由人形雙手捧著舷外浮桿船，鼓起雙頰吹著帆，使船前行的模樣，象徵人群乘著海風無畏地往大洋航行尋求新天地。

有別與以往的展示設計，以文物器形規畫的文物櫥窗更陳列多件首次公開的舊香蘭遺址文物，代表在地物質文化與外來文化要素的融合，更可理解臺灣原住民族文化及其與當時生態環境的連結。

史前館長王長華表示，重新開幕的史前館包含史前1470件、南島617件，總共2087件精彩的展品，延伸時間縱深至3萬年前，拓展空間廣度至世界南島，述說3萬年迄今台灣與世界交會的動人故事。

南島廳共有36組多媒體裝置，以互動裝置與大量的影片來帶出物件的故事。展廳中更邀請達悟族藝術家飛魚（夏曼‧瑪德諾‧米斯卡）以其長期關注的核廢料議題製作鐵雕的作品《謊言‧罐頭》，也邀請阿美族藝術家范志明以鮪魚罐頭打造1隻太平洋黑鮪魚《沙西米》，傳達南島族群所賴以為生的海洋因受資本主義影響，造成魚類資源過度捕撈與海洋資源耗竭的當代議題。

王長華說，史前館即將於5月19日正式開幕，5月18日起推出精彩的系列活動，5月18日南島文化系列叢書第3冊《創藝之道：台灣南島語族之物、意象與新性的人類學觀點》王嵩山新書發表會。

5月20、21日豐富精彩的夏威夷編織工作坊、排灣族藝術家磊勒丹巴瓦瓦隆「跟著炊煙走」畫作導覽、建築師陳哲生帶路「在打開與流動間重新讀取博物館」建築導覽、探索館體驗、直擊博物館後台特展活動、台灣玉的實境解謎等，活動線上報名雖已額滿，但現場仍有名額。