轎車違規跨越雙黃線左轉 警車還倒退嚕禮讓 遭網友狠酸 「友善城市」

有網友在臉書社團分享一段行車紀錄器影片，畫面中有輛白色轎車左轉跨越雙黃線到對向，不料恰巧碰到巡邏警車，警車隨後倒車禮讓，但許多網友質疑，雙黃線分明不能跨越，紛紛諷刺警車禮讓違規車。

網友在臉書社群中，以「竹南警方示範如何禮讓違規車輛」的標題，搭段一段10多秒影片，影片中可以看到白色轎車從外側車道，要跨越對向左轉進入巷內，剛好遇到停等紅燈的警車，約幾秒後，警車就倒退嚕禮讓，白色轎車也左彎離開。

而影片中的爭議，在於白色轎車是跨越雙黃線左轉，因此引發大批網友回應，狠酸警方知法犯法，更諷刺苗栗真的是「友善城市」。

竹南警方今天表示，該案事發時間是5月3日早上7點多，竹南派出所警員執行巡邏勤務時，行經竹南鎮大營路時，因停等紅燈時，見左側有一部自小客車欲左轉駛入大營路旁社區停車場入口，為避免造成交通阻塞，才會倒退禮讓該車進入。

竹南警方強調，員警一時不察該車有違規跨越雙黃線事實，針對車輛違規跨越雙黃線部分，後續依規製單舉發。另外，針對同仁部分將加強勤教宣導執勤觀念。