新加坡歌手劉宣怡（J.M3）即將推出首張EP《180： Athena》，作品集結旋律嘻哈、饒舌、R＆B...等曲風，展現00後女生的個性及態度。J.M3 從新加坡選秀比賽「SingVoice 新創之聲」晉升前十強獲得出道機會，以其唱作實力加盟華納音樂，獅子座的的她自小就因熱愛表演參演舞台劇，更在出道前就曾以創作站上50000人舞台。

J.M3於2017年以英文獨立歌手出發，為了挑戰自己跨界華語樂壇，2020年參加選秀「SingVoice 新創之聲」比賽，也順利晉級決賽。J.M3分享：「很小的時候就曾參演舞台劇，因此接觸到表演、音樂；機緣下學習了吉他，寫了我的第一首歌，很開心有機會把自己所愛的事物成為工作，也能與現在的唱片公司—華納音樂相遇。」

劉宣怡邀KIRE合作 。（華納音樂提供）

此次首張 EP是她籌備一年的作品，更與「性感時尚音樂人」KIRE 攜手合作，共同打造了這首作為 EP 核心概念的歌，提到合作契機，J.M3表示去年11月因工作來台北，當時觀賞孫盛希的演唱會時，看見 KIRE 與孫盛希在台上的演出印象深刻，「我對 KIRE 的第一印象是很性感，尤其是當天他還穿著露出腹肌的短上衣」。除了KIRE，J.M3也分享期望合作的夢幻名單：「有機會的話希望能和 ØZI 合作，從他第一張專輯我就關注他了，很欣賞他能完美的駕馭中、英文創作。」