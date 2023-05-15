台灣民意基金會今（15）日公布最新民調，有五成一民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，僅四成支持。而台灣民意基金會今日也在臉書上表示，「這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，那就是『民進黨自2016年完全執政七年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政』，這也意味民進黨明年『總統當選，國會過半』的美夢可能變成惡夢」，引發討論。

台灣民意基金會更近一步分析，從年齡層看，除了65歲及以上選民多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」的訴求外，64歲以下選民多數不支持。具體地講，20至24歲，四成二支持，四成五不支持；25至34歲，三成八支持，四成六不支持；35至44歲，三成八支持，五成八不支持；45至54歲，三成四支持，六成三不支持；55至64歲，三成五支持，五成九不支 持；65歲及以上，五成三支持，三成五不支持。

再來，從教育背景看，不同教育程度選民對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」有不同的態度，初／國中及以下教育程度者高比例支持，高中／高職及以上教育程度者則是高比例不支持。具體地講，小學及以下教育程度者，五成九支持，二成一不支持；初／國中教育程度者，五成七支持，三成五不支持；高中／高職教育程度者，四成一支持，五成六不支持；專科教育程度者，二成七支持，六成不支持；大學及以上教育程度者，三成三支持，五成九不支持。

從職業背景看，不同職業選民對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」有截然不同的態度。五類職業背景選民明顯過半數不支持，包括自營商／企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人 員及無業／待業者，其中尤其以軍公教人員七成三不支持最為凸顯；另外五類職業選民則是多數表示支持，包括勞工、農民、學生、家 庭主婦和退休人員。從某個角度看，中產階級選民目前選擇不站在民進黨這一邊，他們或許在總統選舉可支持民進黨候選人，但不支持讓民進黨繼續完全執政。

從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對是否支持民進黨明年「總統 當選，國會過半」，有截然不同的態度。民進黨和台灣基進支持者一面倒支持，而國民黨、民眾黨及時代力量支持者一面倒不支持。值得注意的是，中性選民多數不支持。具體地講，民進黨支持者中，八成八支持，一成不支持；國民黨支持者中，八成四不支持，一成四支持；民眾黨支持者中，八成八不支持，一成支持；中性選民中，四成七不支持，二成四支持。

最後從6都16縣市角度看，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、 台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。具體地講，台北市五成七不支持，三成四支持；新北市，五成五不支持，三成九支持；桃園市，四成八不支持，四成三支持；台中市，五成九不支持，三成二支持；台南市，五成二支持，四成三不支持；高雄市，四成八支持，四成三不支持；其他16縣市，五成不支持，三成九支持。