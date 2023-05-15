為了推廣海洋教育，亞果遊艇集團在台南安平遊艇城首度舉辦「亞果海風童樂藝術節」，5月14日起與當地藝術畫室攜手合作，一連六個週末，帶領近300位兒童與青少年透過藝術創作融入海洋教育，搭配遊艇搭乘體驗，從藝術與休閒中，從小培養「親海」的觀念。

亞果海風童樂藝術節為該集團創立以來最大規模的兒童海洋藝術創作活動。(亞果遊艇提供)

本次「亞果海風童樂藝術節」為該集團創立以來最大規模的兒童海洋藝術創作活動，與台南知名兒童畫室Bird & Fish Art Studio合作，邀請5~15歲兒童與青少年免費體驗。

由美術老師從創作體驗的角度切入，帶領大小朋友由認識海洋、帆船與遊艇開始，進而動手使用複合媒材創作屬於自己的蔚藍想像。創作結束後亞果遊艇帶領小朋友們前往碼頭，搭上遊艇出航繞行安平港。

亞果遊艇與台南知名兒童畫室Bird & Fish Art Studio合作，邀請5~15歲兒童與青少年免費體驗。(亞果遊艇提供)

許多小朋友表示，初次搭乘遊艇與以往在畫室創作是截然不同的體驗，亞果遊艇的船長水手團隊也在航行期間機會教育關於海上安全的注意事項，以及遊艇空間構造的導覽，讓學生除了體驗悠閒的航行時光，更對船艇與航行安全有更深的認識。

亞果總經理唐玉書表示，藝術作品不僅僅是描繪美麗的海洋景色，更重要的是亞果希望藉由這些體驗與作品向人們傳達海洋的美好，與保護海洋和生態環境的重要性，同時也讓大眾有機會到遊艇碼頭體驗親近海洋的時光。

亞果團隊說，持續深化海洋教育，期望培育出更多親海、愛海的海洋公民，本次海風童樂藝術節部分作品將於6月25日起在亞果台南安平遊艇城接待中心展出。