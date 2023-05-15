技術長郭宇泰表示，台灣大和台灣之星的網路整併將會循序漸進，首先，先關閉台灣之星的3G網路將其轉至台灣大，之後待共頻後再把基站一站一站整併，將整併後的5G設備往雙方(台灣大+台灣之星)都不重疊的地方挪移，也就是說，將5G基站移往「蛋白區」。

郭宇泰表示，台灣大和台灣之星整併後預計總基站會到達1萬多站，涵蓋率高達95%，極速理論值高達1.6G，只是，他也強調，5G極速值其實意義不大，網速到達100M~200M後「邊際效應」就相當於零。當通訊技術進入4G、5G時，講究體驗更勝網速。

總經理林之晨補充表示，台灣大與台灣之星的合併預計會是一個「J線型」，對營運會是一個先蹲後跳，台灣大目前初估會在合併基準日後的第二個12月(即13~24個月)開始逐步發揮綜效。

所謂的「邊際效應」是指每新增一個單位的財貨或服務，它對財貨或服務的收益增加的效用，經濟學理論顯示，隨著財貨或服務的量增加，邊際效用將會逐步減少，也就是一般說的邊際效用遞減。