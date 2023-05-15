根據韓國不動產委員會（REB）於15日統計，當地房價在4月份已連續第11個月都在走下坡。同時，下修的時間也是11年來最長的，但減幅有趨緩跡象。韓國政府目前所採取的政策，是放寬貸款標準希望能讓房價稍微止跌。