REB指出，韓國4月全國房價月減0.47%。較3月月減0.78%，要好一點。韓國房價下滑幅度已是連續第4個月減少，這表示大幅升息以及經濟成長放慢腳步正在增加影響性。

從此份報告得知，韓國房價指數在11個月內一共下修8.53%，是自2003年此數據開始編撰以來最差。不過，韓國房價在2022年5月以前，曾經歷過連續32個月一直上漲的榮景。

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