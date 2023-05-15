REB指出，韓國4月全國房價月減0.47%。較3月月減0.78%，要好一點。韓國房價下滑幅度已是連續第4個月減少，這表示大幅升息以及經濟成長放慢腳步正在增加影響性。
從此份報告得知，韓國房價指數在11個月內一共下修8.53%，是自2003年此數據開始編撰以來最差。不過，韓國房價在2022年5月以前，曾經歷過連續32個月一直上漲的榮景。
根據韓國不動產委員會（REB）於15日統計，當地房價在4月份已連續第11個月都在走下坡。同時，下修的時間也是11年來最長的，但減幅有趨緩跡象。韓國政府目前所採取的政策，是放寬貸款標準希望能讓房價稍微止跌。
REB指出，韓國4月全國房價月減0.47%。較3月月減0.78%，要好一點。韓國房價下滑幅度已是連續第4個月減少，這表示大幅升息以及經濟成長放慢腳步正在增加影響性。
從此份報告得知，韓國房價指數在11個月內一共下修8.53%，是自2003年此數據開始編撰以來最差。不過，韓國房價在2022年5月以前，曾經歷過連續32個月一直上漲的榮景。
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