此次聯貸資金將用於充實中期營運週轉金、整合金融機構授信額度，並連結大聯大集團之ESG指標，為品佳公司首度發行之ESG聯貸，授信銀行團由華南銀行統籌主辦並擔任管理銀行，兆豐銀行及永豐銀行共同主辦，參貸銀行包括農業金庫、台灣銀行、土地銀行、第一銀行、中國銀行及玉山銀行。

品佳創立於民國76年，為半導體通路產業領導業者，集團代理產品線完整，涵括多家IC大廠產品，提供客戶完善的產品選擇、專業技術服務支援，是供應商及客戶的最佳合作夥伴，客戶群橫跨網路通訊、汽車電子、電腦、消費電子市場。品佳於112年度宣布收購電子零組件供應商VSELL集團，深化大中華區被動元件業務布局，收購完成後品佳被動元件將可擴大至車用連接器業務。

此外，為整合集團資源，品佳公司與世平興業於94年共同透過股份轉換方式成立大聯大控股，開創半導體通路產業控股平台之先河，發展迄今，大聯大控股已成為全球領先，亞太區最大之半導體零組件通路商，旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚四大集團，專注於國際化營運規模及在地化彈性，長期深耕亞太市場，以「產業首選．通路標竿」為願景，全面推行「團隊、誠信、專業、效能」之核心價值觀。

華南銀行積極響應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及推動淨零碳排政策，已訂定短、中、長期各項目標落實推動「綠色金融行動方案3.0」，並配合產業發展趨勢，推出「綠色融資優惠專案貸款」及「永續績效連結授信優惠專案」，以協助企業接軌國際淨零排放趨勢，完成永續經營轉型，共同邁向零碳未來。