為提升產業防爆安全意識及建立人員訓練環境，工研院與安全衛生技術中心及美商優力國際安全認證公司，15日共同啟用防爆安全聯合訓練教室，合作推動防爆安全實務教育訓練認證課程，為高科技或石化等企業提供高專業防爆安全教育訓練，增加勞工的職災意識，降低火災爆炸的風險，提升廠商災害預防以及人員防爆安全能力。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，為協助政府保障勞工安全，工研院自2011年起為國內第一個由勞動部職業安全署認可的防爆電氣設備型式檢定機構，由於嚴謹的程序與完整測試能量獲得肯定，陸續與19個國際防爆測試機構簽署交互承認協議，促成合格產品的快速流通，除為國內設備安全把關，維護職場安全外，也參與職安署防爆相關研究與推廣工作。

此次與優力國際安全認證公司及安衛中心合作推動「防爆安全聯合訓練教室」正好可對接產業需求，教學軟硬體設計即是參考國外IECEx做法建置，並依照國內需要情形調整設計，除對國內業者人員提供教育訓練服務，也可作為國際IECEx人員能力認證的上課場地。

未來工研院負責提供防爆安全人員的訓練場地教室及維運，優力國際安全認證公司負責教學軟硬體與鏈結國際相關資源，安衛中心則提供在地客戶資源與實務經驗。

透過三方聯手，能提升人員對於防爆安全的認知，如了解危險區域的劃分正確與否，正確選用、安裝、操作與保養維護設備等知識，也透過相互的資源與專業來共同推升如石化業、電力與電子業等企業對於防爆安全的重視，打造更安全的職場環境。

安全衛生技術中心總經理余榮彬提到，因應環保的新需求，煤炭與重油改成天然氣、氫氣、氨氣等燃料的趨勢，使得防爆電氣安全與區劃日顯重要，結合工研院防爆電氣產品安全技術、國際防爆電氣證照訓練及安衛中心對產業作業環境的輔導經驗，共同成立防爆電氣安全的訓練單位，將能提升業界對防爆電氣安全的認知及施工技能，以降低災害發生。

優力國際安全認證公司副總裁暨總經理陳宗弘認為，與工研院與安衛中心攜手設立防爆安全聯合訓練教室，正好結合各自擅長的專業領域，為國內能源、電子等產業及國際企業提供全面完整的服務，協助各產業將潛在爆炸性環境的工作風險降至最低。