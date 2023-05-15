美國與大陸兩陣營競爭激烈，印度的角色成為關注焦點，專家提醒美國拉攏印度不應有錯覺，印度對大陸有自己的盤算，拜登需要認清印度與其他盟友是不一樣的事實，而不是企圖去改變它。

外交政策智庫卡內基國際和平基金會高級研究員、前外交官Ashley J. Tellis投書國際期刊Foreign Affairs分析美國對於印度的政策與態度，他在文章開頭直白寫道，印度不會一昧地跟著美國反對大陸，這對美國而言是一個艱難的賭注。

Ashley J. Tellis認為，華盛頓目前對於印度的期待是錯誤的，美國雖然一直想加強印度在國際秩序的地位，甚至在必要時讓印度對防禦美國同盟產生貢獻，但印度的想法卻是完全相反的，他們對守護國際秩序沒有任何忠誠度，並對於參與共同防禦感到厭惡。

Ashley J. Tellis提到，印度希望獲得美國技術，是希望增強經濟與軍事實力，成長成一個能制衡大陸的獨立國家，但印度不認同對於美國有任何的義務，「大陸是印度的主要對手，但印度也不想惹毛大陸。」

換句話說，印度試圖在大陸與美國中間取得平衡，Ashley J. Tellis說：「如果華盛頓和北京在東亞或南海爆發重大衝突，印度當然希望美國占上風，但它不太可能捲入這場鬥爭，迴避任何不影響其自身利益的美中對抗。」

Ashley J. Tellis提醒拜登政府，美國應該在符合美國利益的前提下幫助印度，但需要認清印度與美國盟友是不一樣的，不應對印度有過分的期待，即得到印度明確的支持，應該認清這個現實，而不是去改變它。