竹山鎮公所擬在延平國小後方蓋殯儀館，15日開公聽會前，居民撒冥紙抗議。（南投縣議員游顥提供／楊靜茹南投傳真）

有關竹山鎮公所申請13公墓用地變更，擬在延平國小後方蓋殯儀館案，延平里長林鴻義、南投縣議員游顥建請鎮公所重新評估。（南投縣議員游顥提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮公所為了便利鎮上民眾需求，盤點鎮上土地，向南投縣政府申請用地變更，研擬在延平國小附近設置殯儀館，引發當地居民不滿，15日在竹山鎮公所舉行公聽會，憤怒的居民在公所外撒冥紙抗議，竹山鎮長陳東睦說，聽到鄉親的聲音了，將行文撤案、重新檢討。

南投縣僅南投市、名間鄉各一處公立殯儀館，公立殯葬設施不足，南投縣議員建請縣府盤點縣內適宜地點興建殯儀館；竹山鎮公所為了便利鎮上民眾需求，有意在第13公墓設置公立殯儀館，向縣府建設處申請用地變更，引發當地延平里居民不滿抗議。

延平里長林鴻義表示，鎮公所申請變更、擬蓋殯儀館的地點就在延平國小的後方，距學校僅200公尺，小朋友上課，都要聽送葬隊伍、樂儀隊的聲音？嚴重影響孩子受教權，更何況該處位於延平里的正中心，是密集的住宅區，這邊蓋殯儀館適當嗎？

南投縣府建設處長張洲滄親上火線出席公聽會，強調竹山鎮公所向縣府所提出的用地變更案，一切仍在研議中，並非就是定案，若居民有不同意見，縣府將請公所回去修案，並要求公所和民眾做好溝通。

陳東睦說，當初殯儀館選址考量交通位置，既然第13號公墓設置殯儀館案，延平鄉親擔心未來噪音、車流等，恐影響附近國小學童受教權及教學品質、地方發展等，鎮公所聽到鄉親的聲音了，民意代表也認為鎮公所應重新評估，15日公聽會結束後將行文上級機關撤案、重新檢討。