華紙（1905）今（15）日召開法說會，總座陳瑞和表示，華紙躋身綠電供應商，花蓮廠已設置台灣唯一且發電量最大的生質能發電系統，今年開始申請綠電憑證，3月至今累計逾2萬張，華紙第一批綠電憑證將在6月開始交易。

華紙受到終端市場需求疲弱且原物料庫存成本偏高等因素影響，今年第一季合併營收54.7億元，營業毛利3.26億元，每股虧損0.16元。

進入第二季，漿價向下修正趨勢未見緩解，木片價格走跌卻有限，導致紙品市場觀望氣氛濃厚，為營運增添挑戰。其中，漿價去年最高時是每噸900美元，今年第一季回落到750美元，現在是每噸500美元；更大問題是，今年上半年與去年同期主要差異是在木片貴三成。

對此，華紙漿廠所有產線將提前歲修，分別從4月、8月提早到2月、7月歲修，並持續以綠色能源、綠色製造、綠色產品為發展主軸，聚焦低碳足跡的高附加價值紙品，應用於食品、包裝、電子產業等產業的多元需求。