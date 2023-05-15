針對宜蘭鐵路高架建設，遭議員質疑為何漏掉頭城、礁溪段，是二等公民嗎？且百億元提案僅以3頁紙本呈現，怒批太潦草；另有議員建議組團向立法院長游錫堃及政委吳澤成請求協助，「都是宜蘭人」執行速度會更快，配合款也請中央全數支付。縣長林姿妙回應，路線規畫與配合款中央有他們的考量，努力爭取中。

宜蘭至羅東鐵路高架化，起點為四城站至羅東站，全長16.1公里，總經費252億元，含縣府配合款54億元；預計消除9處平交道，含4座陸橋與4座地下道，以解決交通瓶頸及安全事故。全案由鐵道局進行綜合規畫暨環境影響評估作業，預定明年核定後9年期程完工通車。

今（15日）宜蘭縣議會安排交通處針對鐵路高架規畫做專題報告，無黨籍議員林聰池與民進黨籍議員吳宏謀砲轟為何跳過頭城、礁溪，每逢假日必塞，「我們是二等國民嗎」，都市發展應該是全面性，不能只著重縣政中心；另多位議員不分黨派皆反應，2百多億元的案子僅以3頁紙本呈現說明，直批太草率了！

無黨籍議員林錫明指出，鐵路高架建設聽了20年，為什麼冬山線這麼快就做好，就因為游錫堃為冬山人，全看中央態度，建議議長張勝德與縣長林姿妙組團，一起去找游錫堃及吳澤成幫忙，強調「宜蘭人」要用啦！要懂得利用關係。

無黨籍議員沈信雄也附和，建設不要淪為政治口號，只靠縣長一個人沒有辦法，「宜蘭人」一定會幫忙，不然怎麼拚出宜蘭好生活。民進黨籍謝燦輝嗆，依照過去的經驗，環評都還沒過，「8字都沒合，就說要訂婚，沒這麼快」，有去找過中央的人嗎？要找「關係人」關心這件事。

林姿妙回應，議員們跟縣府同心協力推動交通建設，讓中央重視我們，吳澤成近期也頻繁至宜蘭與鐵道局等負責的相關單位，共同對技術面與執行面和未來使用上最優化去做溝通協調；游錫堃與吳澤成身為宜蘭人，是否由中央負擔54億元，他們也會考量，我們一起積極努力，拚出宜蘭好交通。

宜縣府交通處說明，後續會尋找適當時間檢討並啟動其餘路段。（吳佩蓉攝）

交通處補充說明，縣府從2008年爭取全縣鐵路高架計畫，期間不斷做可行性研究報告審議，直到2019年與中央協調達成共識，先分階段執行，從四城站南邊開始，銜接到冬山既有的高架路段；後續會再尋找適當時間檢討並向中央爭取提案其餘路段。