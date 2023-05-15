七國集團（G7）廣島峰會或將發表有關經濟安保的附屬聲明，強調反制經濟脅迫，維護供應鏈韌性，並實現公平競爭，並在半導體關鍵礦物等領域擺脫對中國的依賴。中國外交部發言人汪文斌15日表示，敦促美日等富國俱樂部，不能只從G7等少數國家利益出發，應順應開放包容的時代大勢，多想想如何為世界和平穩定與發展做些實在好事，強調日本作為G7輪值主席國，不要為虎作倀，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

根據環球網引述汪文斌表示，作為上世紀80年代「廣場協議」的受害者，日方對此最應該有深切體會，如果G7真正關注經濟安全的話，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸淩行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場，兩套體系，這是當前世界經濟面臨的首要威脅。

汪文斌表示，美國脅迫有關國家對中國大搞經濟脫鉤，科技封鎖，無理打壓中國企業，絕不是什麼公平競爭，而是嚴重違背市場經濟原則和世貿規則。

如果這些國家真正關注經濟安全的話，就應當要求美國不得以不斷提高債務上限的方式，解決國內債務違約問題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內的風險轉嫁給全世界；如果這些國家真正關注經濟安全的話，就應當立即查明並嚴懲「北溪」管線爆炸案真凶，維護重要跨國基礎設施安全。