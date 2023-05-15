「台版柬埔寨」假求職真拘禁，虐死3人震驚社會，詐團主嫌「藍道」杜承哲落網後，被查出與時任台北市警大同分局寧夏派出所所長葉育忻有聯繫，葉且傳送多筆資料給詐騙集團，士林地方法院裁定將葉羈押後，他辯稱已坦承犯行，沒有羈押必要，提起抗告但遭台灣高等法院駁回，葉被裁定羈押2月並禁止接見通信確定。

高院認為葉男對於檢方指控他收賄等罪，都坦承不諱，且有卷內相關證據可佐，足認他犯罪嫌疑重大，再加上他涉犯的罪是法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，審酌重罪本即伴隨有高度逃亡可能，且葉男有丟棄日常使用之手機、與人討論如何應對等湮滅證據及勾串證人之舉，難以透過具保、責付、限制住居等拘束人身自由較輕之手段加以防止。

高院考量國家刑罰權之行使及被告人身自由限制等一切情況後，認有羈押之必要性，葉男抗告主張坦承犯行沒有串證之虞，所辯並不足採，他抗告無理由，裁定駁回確定。