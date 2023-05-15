攸關病患重大權益的《再生醫療法》草案最快明日完成三讀，國民黨立委鄭麗文表示，當中條文爭議不斷，「比高端更高端」，民進黨卻傾全黨之力，力推多項爭議條文上路，明明多位專家學者都已經提出意見，但卻一直協商未果，難道民進黨還要利用全面執政優勢，搶三讀通關？

鄭麗文羅列再生醫療法各項爭議，並表示，這些讓人想到當初為了袒護高端，台大兒童醫院感染科醫師李秉穎還說「圖利廠商本就是天經地義」。她強調，《再生醫療法》第9條「免臨床試驗」爭議最大，可以說是「開大門條款」，民進黨卻力推毫無效果跟安全性數據的細胞治療，說這則法案沒有問題，「沒有搜集資料，當然不會有問題」。

鄭麗文批，細胞治療實證資料不足、優缺點不明，如今想要強渡關山，豈有此理？更不要說曾是國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲也說，細胞治療實證資料仍不足，優缺點不明，不該這麼快進一步開放，希望執政黨立委能支持衛福部曾提出的第9條修正版，而非政院版本，若要繞過完整臨床試驗，須檢附人體試驗倫理審查委員會（IRB）證明、治療計畫書、病患同意書、細胞製備場所證明，保障病患權益。

鄭麗文嘆，民進黨政府號稱最會溝通，卻不願意和各方討論，《再生醫療法》這麼多爭議，民進黨還要利用全面執政優勢來搶三讀過關嗎？連醫藥專家、法律專家、民團都連署反對，相信絕對沒有人可以接受民進黨又想以人數優勢、鼓掌通過、強勢立法。