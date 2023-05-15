清華蝴蝶園的已再現蝶影，白色粉蝶姿態優雅地徘徊在蜜源植物紫花長穗木附近。（翻攝自清華臉書／陳育賢新竹傳真）

蝴蝶園裡有許多小路可以散步賞蝶。（翻攝自清華臉書／陳育賢新竹傳真）

每年的5至9月是賞蝶最佳季節，2008年開園的清華大學「清華蝴蝶園」，整理原本荒蕪的土地並種植蜜源植物，打造適合蝴蝶復育的環境，目前已經成為新竹重要的生態景點，園內可觀察到超過100個品種的蝴蝶，對「蝶影」有興趣的朋友可走一趟清華蝴蝶園。

清華大學指出，每年5月到9月是賞蝶的最佳時機，這幾天在「清華蝴蝶園」已經可以看到蝴蝶的數量、種類逐漸增加，預計7、8月將達到高峰。

清華表示，清華蝴蝶園於2008年成立，包括曾任人社院院長的教授黃一農、哲學所張旺山、中文系方聖平等人都是蝴蝶園誕生的重要幕後推手，他們當年帶領師生、志工整理荒蕪的土地並種植蜜源植物，打造適合蝴蝶復育的環境，如今成果豐碩。

清華蝴蝶園現在已經成為新竹重要的生態景點，園內可觀察到的蝴蝶多達100多種，其中體型最大、深負盛名的蝶種為「黃裳鳳蝶」，許多小朋友戶外教學、或喜愛生態觀察的民眾都會慕名前來。

清華大學的臉書粉絲專頁就PO文表示，近日造訪蝴蝶園，才一進去就被為數眾多的蝴蝶驚呆了，短短的時間內就看到鳳蝶、灰蝶、粉蝶、蛺蝶等不同品種的蝴蝶，還幸運地看到正在交配的青色斑蝶，原來距離教室不過幾步遠的地方，就有這麼棒的生態園區。

幾十隻蝴蝶會繞著民眾翩翩飛舞，真是太美了，清華蝴蝶園已經迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的鳳蝶等，美得令人目不暇給，歡迎大家一起來清華祕境景點「蝴蝶園」賞蝶。

清華蝴蝶園位在該校人社院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以過去，也可以走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。

校方同時貼心提醒民眾，賞蝶黃金時間是上午8點半到11點，以及下午2點到4點，由於蝴蝶園不能噴殺蟲劑，蚊子比較多，記得穿長袖長褲，或是噴防蚊液喔。