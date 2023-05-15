養殖漁業人力老化，為鼓勵年輕人從事養殖漁業，嘉義大學與漁業署合作，成立「水產養殖研究中心暨智能養殖教育訓練中心」，今天揭牌啟用，有水質監測系統、自動投餌機及智能電箱等多項智能設施，還要開課，培訓養殖漁業新職人。

嘉大表示，水產養殖研究中心暨智能養殖教育訓練中心設置在嘉大蘭潭校區，由農委會漁業署補助742萬餘元，學校自籌77萬餘元，有水質監測系統、自動投餌機及智能電箱等設施，該中心將提供示範模組、開設各項養殖管理訓練課程，讓養殖業者參考，也培育智能養殖人才。

嘉大校長林翰謙表示，水產養殖研究中心由水生生物科學系結合智慧農業戰情中心組成跨領域教師團隊，協助雲嘉南地區水產品溯源管理制度推廣及輔導、各類水產品產業調查、文蛤養殖環境科學化管理技術的建置、牡蠣養殖及相關生態調查，促進養殖產業發展升級。

嘉義大學水生生物學系主任陳淑美說明養殖智能系統的運作。（廖素慧攝）

水生生物學系主任陳淑美說，養殖業人力老化，知識及經驗傳承面臨斷層，智能養殖教育訓練中心可以培訓新人力，用智能設施蒐集數據、建立模式，養殖業者就能透過行動電子裝置，讓養殖業也能用數位科技化來經營。

水產試驗所所長張錦宜也說，未來智能設施可以選魚苗、依據數據資料做判斷決策，還能輔助銷售調配，能有助於掌控市場供需產銷。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩認為，養殖漁業面對極端氣候、人力老化短缺的挑戰，可以用科技智能設施來管控風險，提高獲利的可能性，水質監測系統、自動投餌系統、智能電箱等設施很實用，養殖漁業更便利，不必像老一輩養殖人沒日沒夜守著魚塭。