私交甚篤的張立昂、劉奕兒再合作新劇《鬼之執行長》。（三立提供）

私交甚篤的張立昂、劉奕兒再合作新劇《鬼之執行長》。（三立提供）

私交甚篤的張立昂、劉奕兒再合作新劇《鬼之執行長》。（三立提供）

張立昂恢復健康主演新劇《鬼之執行長》。（三立提供）

劇中扮男生的劉奕兒難得帶「長輩」見客。（三立提供）

三立、華視新全新八點都會愛情劇《鬼之執行長》，15日舉行卡司發布會，張立昂、與一頭短髮的劉奕兒帥氣出席。張立昂去年因肺塌陷鬼門關前走一回，受了不少罪，首度公開現身受訪的他表示，剛出院時較容易喘，現在有漸入佳境，醫生有開氣管擴張的藥，建議他3個月內還是要多休息不要講話，偏偏他的新角色特色就是「話多」，他回醫生「真的很難做到」，醫生竟說「可以找替身呀！」就連擔心不能唱歌，醫生也叫要他「假唱啊」。

張立昂說，醫生有叫他不要「劇烈呼吸」，因此拍攝追逐、打架的戲都很小心，劇組也都會給他好好休息的時間。他說至今還是不知道病因，但推斷應該是天生的原因比較多，也不是肺出問題，可能太累引起。以前會做大量重量訓練的他，現在就靠彈力帶健身。

同門的張立昂與劉奕兒私交甚篤，7年前也合作過《浮士德的微笑》，劉奕兒透露去年為鼓勵生病的張立昂，為他創作了一首歌，剛好在進劇組前完成，還找他合唱，就順勢成了這部戲的插曲，不過她說張立昂直到錄歌時還不相信這是為他做的歌，以為是因為兩人一起合作才合唱這首歌。張立昂說，他住院期間劉奕兒天天傳訊給他、非常關心他，甚至到了自言自語程度，劉奕兒笑說：「我就照三餐一直問，他不回我，我還問怎麼不回我。就希望他好啊！」笑說「他現在就是我男友，要好好照顧他」。

劉奕兒說兩人同公司，一直以來感情都滿好的，並透露幾周前爸爸到拍戲現場探班，「我爸根本是來看他，不跟我講話，一直跟張立昂講話、還把他抓到旁邊，一副很疼愛這孩子的樣子，我想說那我呢？」並透露之前經紀公司尾牙，雙方家長坐同桌見過面，現場氣氛跟相親似的，雙方家長很投緣，張立昂笑說：「我媽都叫他爸親家，他們後來都用親家這稱謂互相稱呼！」兩人透露，他們還常常幫兩邊家長在LINE傳話，對話內容就像是親家的溝通言論，被笑說乾脆開一個家族親家群組好了。

劉奕兒為了進入角色，剪了超短髮女人味盡失，被爆拍戲現場也愛撩妹，賴琳恩一直被她騷擾，她笑說「我手機有許多我們的親密照，抱上床、她躺我胸口，還有摸屁股、大腿各種亂摸，她很好摸，我好喜歡！」張立昂常看不下去她亂把妹裝吃味：「妳怎麼都在把妹？那我呢？」劉奕兒就笑回：「我是去練功！」她笑說當男人真方便，曾經因為不想等而偷上男生廁所，也沒有被發現，她更得意曾坐在妝師助理旁邊，竟被以為是男員工，笑稱「很有成就感」。

張立昂說她只要一穿上男裝，就完全變成男人模式，更誇張的是她還會一直問張立昂和孫沁岳男生是怎樣站著上廁所，學他們的動作、姿勢，有時還會開黃腔，會在劇組說「張立昂很小」，看到孫沁岳身上褲子造型有一條甩帶可以甩，她之後就會隨手拿東西甩，邊耍邊自豪「我比孫沁岳大」。張立昂無奈地說：「她開黃腔很合理。」但她的強烈好奇心、開黃腔經常誇張到讓大家要幫她喊「停」。

被問剪超短髮，有先跟男友洪天祥報備嗎？劉奕兒笑說：「沒特別講，沒辦法，已經剪了，先做了再說。他知道後，當然說好看啊！已經成結果了，也沒辦法有太多想法。」她說男友大多在大陸，前陣子有飛回來，大概半年見一次，至於跟張立昂私下這麼好，男友也不會吃醋，她並角色上身與張立昂十指緊扣笑說：「我現在沒有男友！我心中只有立昂！」

劉奕兒說，一開始扮男生很沒自信，目前已經給自己99分了，最困難的就是拍戲前要束胸，她開玩笑說：「我的喜馬拉雅山被壓下去了！」平時個性比較沉穩的張立昂，也鑽研如何詭計多端，他說這次看戲可以「一魚雙吃」，有男男戀也有男女戀，他表示以往自己螢幕形象嚴肅霸道，這次古靈精怪話很多，自嘲個性比較像女主角，也很像詐騙集團，滿吃力的，台詞要記很熟才有辦法脫口而出。