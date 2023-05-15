富邦悍將14日與味全龍之戰因1次暫停後成為「趕人大戰」，2隊合計有4位投手因觸身球遭勒令退場，導致比賽進行長達4小時03分，事件之一的洋投肯特昨天賽後拋出應給裁判更多判定權，對此中職秘書長楊清瓏坦言主審給暫停的時機不恰當，裁判部分已有開會檢討，聯盟對於裁判執法也有考核，之後聯盟也會召開總教練會議，把相關事件提出討論。

昨天比賽進行到4局上1出局郭天信打擊時，肯特已經準備啟動投球動作，郭天信要求暫停、主手羅鈞鴻同意，引爆肯特不滿，朝本壘方向念念有詞，觸動龍隊三壘指導教練陳志偉「神經」，也讓雙方清空板凳，好在衝突場面並未擴大，裁判開會後給予雙方各1次警告。

楊清瓏坦言，主審同意打者喊暫停的時間點不恰當，「當天比賽結束後裁判長與技術長都有與裁判們討論，打者喊暫停的時機點要怎麼拿捏、處理，這方面已經有近一步檢討。」至於裁判的執法瑕疵部分聯盟都有考核，每場比賽後聯盟都會針對裁判判決及處理事宜拿捏過程做成評分標準。

不過因為啟動「特別條款」，肯特對劉基鴻投出觸身球後被趕出場，緊急登板的藍愷青只投１球又砸到人，同樣被勒令退場，加上龍隊林子昱、廖任磊，共有4名投手被趕出場。

賽後肯特對於勒令退場規定不能認同，認為這項規定應該做修改，給予裁判更多判決權，而不是死板的只要觸身球就要被趕下場。對此楊清瓏表示會聽取各方建議，目前已經有2個召開總教練會議的時間點，「看是要在明星賽前還是新人測試會前開會，就等各隊總教練的想法，開會後如果有共識，就會立刻再開領隊會議，由各領隊做最終決定。」

楊清瓏表示，若只是針對昨天事件引發出來的問題，要立即實施不困難，主要是文字上修正沒有太多技術層面的問題，只要總教練會議有共識、領隊會議也同意通過修正，隨時可以啟動。