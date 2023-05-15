鈞興-KY 2023年第1季合併營收為5.87億元，年減12.16%，合併毛利率為30.01%，年減0.67個百分點，稅後盈餘為6480萬元，年減21.59%，每股盈餘為1.23元。

就各產品來看，第1季電動工具、園林工具、智能傳動產品、工業縫紉機應用領域之營收比重分別為68.94%、19.67%、7.04%、1.4%。

鈞興-KY表示，公司積極滿足客戶要求，拉升越南廠區生產比重，並精進生產自動化及智能化生產效率，使2023年第1季整體毛利率仍保持30.01%表現，毛利率已由去年下半年的低谷回升至3成以上；雖部份客戶仍嚴格控管採購、庫存管理策略，惟集團仍積極深化既有客戶業務合作，觀察目前客戶庫存調整情況已落底，整體拉貨力道呈逐步拉升表現，有望挹注整體未來營運動能。

隨著集團旗下電動工具、園林工具等產業客戶隨著庫存逐漸恢復到健康水位，加上近年於工業機器人領域業務拓展成效逐步展開，有助於挹注整體業務接單動能。

展望2023年第2季，鈞興-KY持審慎樂觀看法；鈞興-KY表示，看好主要客戶訂單需求增溫、新產品出貨挹注，且仍積極擴大各領域業務接單表現，有助於帶動整體產能稼動率站穩一定水準之上，加上拓展電動助力車(E-Bike)業務進展、以及加大推廣新款下管型中置電機產品，有機會於下半年陸續發酵並貢獻營運，不僅挹注整體訂單良好能見度，並可望帶動未來營運逐季成長態勢。