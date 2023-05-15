台中銀租賃為台中商業銀行100%持股設立重要策略子公司，結合台中銀行長期深耕企業客戶的豐富經驗，共同扶持台灣在地中小企業客戶成長，近年營運獲利優異，資產品質良好。台中銀行及其子公司長期以來秉持著永續經營理念，公司內部積極導入綠色流程，也鼓勵客戶使用電子帳單、利用數位服務功能外，以實際行動與環境共好外；在推動綠色金融部分，銀行也運用中小信保基金戮力推動產業轉型、促進汙染防治及興建綠建築等，今年3月更獲經濟部中小企業處頒發「綠色授信推動獎」的殊榮。

台中銀租賃為落實母公司台中銀行永續金融政策，協助客戶綠色轉型及業務成長所需，委由凱基銀行與上海商業儲蓄銀行主辦中期放款總額度新台幣32.5億元，在金融政策驅動下，包括第一銀行、合作金庫、彰化銀行、農業金庫、板信銀行、新光銀行、兆豐銀行、台新銀行、王道銀行、高雄銀行、盤谷銀行等多家行庫共襄盛舉。

凱基銀行主辦本案就是基於與客戶在ESG的理念上相同，希望能發揮以金融能量引導經濟發展淨零轉型，截止2022年底凱基銀行綠色授信餘額已逾新台幣160億元，較2021年大幅成長近40%。另外，凱基銀行也於授信政策中，訂定永續授信要點，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制，攜手客戶共同落實永續經營；本次與台中銀租賃的合作，不僅是落實永續經營的具體作為，亦為攜手客戶共同落實永續經營的成功案例。

凱基銀行日前於董事會轄下設立「永續委員會」，展現公司對於永續發展的承諾，未來永續委員會將執行母公司開發金控訂定的企業社會責任及永續發展目標，由上至下推動永續政策，並透過明確的量化指標，實踐永續金融目標，並持續以具體行為推動並落實綠色金融行動方案，協助國內產業推動淨零轉型，實踐永續經營的目標。