文化局表示，為了推廣街頭藝術，5月連續兩周舉辦街頭藝術匯演及嘉年華活動，一共邀請56組街頭藝人，規劃24場的動態演出及32場靜態展演，展現台中街頭藝人精湛的表演及手作絕技。

文化局今日上午辦理宣傳會，現場由河堤樂團、蘿絲小姐及優尼客當代馬戲團帶來精彩絕倫的演出，並有多組視覺藝術及創意工藝類靜態街藝展示手作藝品，展現台中街頭藝術的豐富多樣性。

文化局長陳佳君表示，街頭藝術匯演已率先於5月13、14日在綠空鐵道、清水眷村文化園區登場，緊接著重頭戲「2023台中街頭藝術嘉年華」將於5月20、21日在中央公園熱鬧舉行。

陳佳君表示，市長盧秀燕上任後非常重視在地藝術發展，並致力打造舒適美好的藝文環境，這次街頭藝術嘉年華展演場地中央公園，占地廣大且串聯園區休閒、親子、運動三大特色步道，以及十二感官體驗與多項智能設施，還有高達萬坪的太陽能板，是一座低碳、智慧、創新的公園。

文化局特別選在環保低碳的中央公園舉辦活動，落實「藝術在生活，生活在藝術」的理念，歡迎大家前來體驗最在地、多采多姿且輕鬆有趣的街頭藝術活動，感受台中街頭藝術的能量與活力。

文化局指出，本周末嘉年華規劃許多精采表演節目，包括雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶令人讚嘆的美技演出、Mimofatguy幽默逗趣的小丑喜劇表演、世界氣球冠軍鳴人氣球的動態氣球秀、蘿絲小姐歐美風格鋼琴彈唱、方庭良精湛高超的扯鈴絕技、巴奇先生街頭打擊表演、草帽女孩溫泊淳吉他彈唱等，多達20組街頭藝人輪番上陣，令人目不轉睛。

文化局進一步說明，活動現場藝術市集則有各式手作工藝及彩繪呈現，還有限額免費DIY體驗活動，是假日親子同樂不可錯過的好選擇。