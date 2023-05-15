香港影壇大哥大洪金寶昔日有「最靈活胖子」美名，但年輕拍戲時留下的大小傷，加上動過膝蓋手術，近年多次被拍到坐輪椅代步，身形更是瘦了不少。洪金寶兒子洪天明日前分享三代同堂影片，洪金寶舒服地給孫子按摩，71歲的他臉色紅潤看起來精神很好；不過，有網友注意到洪金寶身後的輪椅，推敲他目前還是靠輪椅代步，老了後健康狀況真的不如從前。

洪金寶兒子洪天明11日在抖音上傳一段影片，畫面中看到洪天明的兒子站在洪金寶身後，替洪金寶按摩搥背，洪金寶舒服地坐在椅子上，臉色紅潤精神好，看出洪金寶很享受天倫之樂；洪天明也在底下寫著，「願天下父母健康長壽永遠幸福快樂」。

洪金寶享受天倫之樂，但被眼尖網友發現他身後的輪椅，推敲他主要還是倚靠輪椅代步。（圖／摘自洪天明抖音）

雖然近年洪金寶被發現得使用輪椅代步，但他還是能站起來，且有人攙扶下行走，只是有眼尖網友注意到，洪天明分享的影片中，洪金寶身後還是有輪椅，讓人不免猜測他多半還是會坐輪椅，感嘆一代武打巨星真的老了，「好懷念他蹦蹦跳跳的樣子」、「這樣子享福也不錯啦」、「看來大哥還是需要坐輪椅」。

其實洪金寶不久前現身摯友吳耀漢的告別式，由家人攙扶沒有使用輪椅，而他還連2日都出席，主動上前慰問吳耀漢妻子蘇珊後還送上擁抱，畫面曝光讓許多網友淚目，大讚他有情有義。