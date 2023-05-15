藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上傳影片回饋粉絲，提到有一位藝人很雙面，曾對她落井下石，等事態好轉後又變臉對她很客氣。

薔薔YouTube近日破30萬訂閱人數，團隊決定拍攝Q&A回答粉絲，其中有一題問到「有沒有最討厭的台灣藝人」，薔薔當下就講出某藝人的全名，直言比較失控的時候很多人在下面罵我，某位女藝人就跟風批評，在某文章中留言嘲諷「這個女的。」並用了嘔吐的表情符號，後來兩人在節目上遇到，對方卻對她非常客氣，讓薔薔飆出髒話，雙面人的行徑令她感到不爽。

薔薔透露有一位藝人曾跟風批評她，後來在節目上見面卻表現很客氣。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

薔薔也透露自己討厭打腫臉充胖子類型的人，也討厭雙面人、假掰、心機很重的類型，還討厭明明有整容卻說自己是純天然的女生，她不能接受那種高高在上，會看低別人的人，她認為這樣不善良，「我們人不能這樣做，就算有位置也不可以把人家看低懂嗎？大家都是一樣的」。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

另外，薔薔與前員工鬧翻，薔薔透露對方告她30幾條誹謗罪，而且事由很瞎，她已經把事實呈給庭上，對方沒有私下道歉，但有私下表達和解意願，薔薔直言「不會跟你和解，會跟你戰到底」，對目前的工作夥伴她感性表示「希望可以照顧你們到很久很久很久」。