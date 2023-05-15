南韓高人氣「愛的迫降」CP玄彬與孫藝真去年3月舉辦婚禮，11月底喜獲麟兒「小豆子」，一家子的生活十分幸福。近期，孫藝真產後復出，秀出不科學的少女身材，而玄彬也不落人後的搶接廣告，曬出在家「忙裡偷閒」的模樣，令網友被閃瞎了雙眼。

女星孫藝真於去年誕下一子後，除了時常在社群上PO出育兒經驗以及心事分享外，也努力調養身體，近期更首度曬出自己產後的全身照片，寫下：「隔了許久再跟各位打招呼，大家過得好嗎？我也是相隔許久終於開始拍攝工作了，這是幸福又感到心動的攝影現場，希望大家都享受春暖花開的春天，身體健康喔！」等字句，向粉絲們透露自己已開始為孩子的奶粉錢努力。

此外，一直以來有著「寵妻狂魔」別稱的玄彬也不甘於僅讓妻子工作，他靠著顧家男人的好形象，接下了多則廣告的代言人，從曝光的畫面中，可見到他悠閒的在家中泡著咖啡，而另一幕則是他愜意地坐在椅子上看書，享受得來不易的「育兒偷閒時光」，畫面讓粉絲們看得笑翻，雖說是廣告，但也能讓觀眾聯想到玄彬在家與家人們相處的逗趣模樣。

事實上，玄彬一家人婚後話題不斷，今年年初時還傳出兩人婚變的消息，一時引發討論，對此不僅雙方公司皆出面澄清夫妻兩人的感情依舊恩愛，孫藝真更在社群上曬出兩人未公開的結婚合照，並寫下：「1st anniversary（一周年紀念）。」更於4月份時孫藝真更攜兒與玄彬同遊日本，陪伴老公出席他的工作，以行動正面破除婚變傳聞。