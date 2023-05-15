明年立委選舉，台南市第一選區民進黨初選揭曉，賴惠員將代表黨參選立委；國民黨部分至今未定案，台南市黨部現已有鎖定人選，但對於徵詢的對象，仍然三緘其口，市黨部主委林進旺說，現在情況像是「想請新娘出轎，但新娘還沒答應」，不過還是希望人選能在6月前定案。

國民黨台南市第一選區立委人選迄今混沌未明，台南市議員蔡育輝、曾參選第一選區台南市議員的資深媒體人姚正玉，近來都在國民黨新營黨部掛起新的大看版，引起地方議論，是否有意角逐第一選區立委？兩人都未鬆口。

是否有意角逐台南市第一選區立委？台南市議員蔡育輝至今未鬆口。（本報資料照片）

蔡育輝近來在新營黨部掛上寫著「票投民進黨、全民上戰場」大看板，一旁則是民進黨總統參選人賴清德的人像及曾提出的「務實的台獨工作者」論述，雖然他說目的是要提醒民眾選對政黨，但仍被不少人視為他為了參選試水溫。

去年代表國民黨投入台南市第一選區議員選舉的媒體人姚正玉，雖然落敗，但首次參選，短時間就能拿下近6000票，表現不俗。（本報資料照片）

去年代表國民黨投入第一選區議員選舉的媒體人姚正玉，雖然落敗，但首次參選，短時間就能拿下近6000票，表現不俗，她上周在新營黨部掛起「如何信賴」大看板，令人好奇她的參選意向；她表示，她關心台灣的未來，所以架設這幅看版，希望選民別一味聽信民進黨的「信賴」訴求。

林進旺表示，第一選區人選尋找的方向是希望能找一位學歷、經歷和能力要足夠，而且有意願的人，目前已有鎖定人選，但仍在徵詢當中，該名人選尚未點頭、答應，因此他不方便透露是誰。