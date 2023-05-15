易華電首季合併營收3.49億元，季減16.79％、年減44.39％，為近5年半低。營業虧損0.51億元，虧損季增22.85％、較去年同期轉虧，為歷年次低。不過，在業外收益0.26億元挹注下，稅後虧損0.17億元，雖較去年同期轉虧，但虧損季減達67.55％，每股虧損0.21元。

易華電表示，首季營收下滑主要由於面板產業持續庫存調整，市場需求減少導致稼動率下滑，營業毛損及營業虧損亦同步增加。不過，受惠股利收入增加，配合匯損減少及金融資產評價利益增加，使業外較去年第四季顯著轉盈，使稅後虧損幅度明顯縮小。

易華電4月自結營收1.4億元，較3月1.33億元成長5.17％、回升至今年高點，仍較去年同期2.6億元減少達45.93％。累計前4月合併營收4.9億元，較去年同期8.89億元減少達44.84％，為近5年同期低點。

易華電表示，受全球經濟環境不佳、面板業傳統淡季及春節連假等多重不利因素影響下，首季營運應已落底。展望後市，雖然面板相關客戶庫存回到正常水位，但液晶產品的終端市場消費尚未回溫，預期第2季營運狀況將為持穩格局，需求應有機會在下半年回復。