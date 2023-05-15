中華首季財報，第一季營業收入90.76億元，年增25.36%；營業毛利14.90億元，年增18.83%；營業利益6.80億元，年增22.05%。本期淨利15.97億元，年增16.90%；歸屬於母公司業主淨利14.80億元，年增12.80%，基本每股盈餘2.71元，止步連3季虧。中華前4月營收116.91億元，年增近2成。

中華表示，日本熱銷的PHEV休旅車-三菱Mitsubishi Eclipse Cross PHEV正式在台推出，具備完整電能驅動與引擎驅動兩套動力系統，擁有加速快、車室寧靜、純電行駛等環境友善新能源車優勢，當電力不足時，可切換為油電模式繼續行駛；還可以支援快充，只要25分鐘即可充滿電力達80%，是台灣車市中唯一支援快充的PHEV車型，真正享受電動車優勢，又可擺脫里程焦慮。入主Mitsubishi Eclipse Cross PHEV只要131.9萬元，限量120台。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV動力採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，提供里程無慮的電動車駕駛體驗，並配備有被冠為「地表最強四驅」三菱獨家技術S-AWC(Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，整合4WD電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制系統、ASC車身動態穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統等四大系統，透過系統精準分配，使駕馭時有效提升四輪抓地力。

在純電模式下的極速可達135km/h，純電續航力可達54km，也可隨時切換為油電行駛模式，能源效率亦可達57.1km/L，節能還無里程焦慮。

在充電方面，提供兩種模式選擇，在住家可採用220V/15A的普通充電模式，僅需4小時即可將電池充滿；外出時，則能在直流電充電站啟動快速充電模式，25分鐘內即可充電達80%，當電池量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。此外SRS環艙氣囊及完備e-Assist智能安全系統，導入智能科技輔助，全面提供安全防護。