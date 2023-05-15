雲林縣台西警分局上個月舉辦擴大社區治安座談會，邀請新住民警察志工到場協助宣導，會後由二線二星丁姓組長開車送志工回去，志工因沒坐過警車自拍上傳網路，被網友批評「二線二警官就是不一樣，開車都不用繫安全帶了」，台西警分局15日表示3人已依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。

網路「社會事新聞影音」近日傳出1則影片，內容為1名二線二星警官駕車未繫安全帶，車上2名女乘客也未繫安全帶，經查警官為雲林縣警察局台西警分局丁姓警官，在宣導活動結束後開警車載2名志工回家。

台西警分局表示，今年4月26日下午2點30分，分局舉辦擴大社區治安座談會，邀新住民警察志工到場協助宣導，會後基於為民服務，由第3組丁姓組長駕駛警車載送返家，影片中組長與2名新住民警察志工皆未繫安全帶。

警分局說，有關3人違規部分，已依《道路交通管理處罰條例》第31條規定「汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者」，已製單舉發。另駕駛該車的員警依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定懲處。

據了解，丁姓組長載送的2名志工，住在分局不到500公尺處，上車後3人聊起宣導活動的過程，一時忘了繫安全帶，志工還開心地把影片上傳網路。