三井Mitsui Shopping Park LaLaport台中明（16日）將盛大開幕，各專櫃也端出開幕慶獨家商品搶客，其中由世界甜點冠軍陳立喆創立的「L.Z. Dessart無框架甜點」首度進駐大型賣場，推出專屬四款長條慕斯蛋糕；另，馬來西亞餐廳：PappaRich金爸爸不但端出多樣獨家料理，更祭出消費滿額招待限量海南雞的好康。
三井不動產集團在台首座區域型購物中心LaLaport台中，繼南館1月17日先行試營運後，北館4月27日也展開試賣後，5月16日該購物中心盛大開幕，目前超過95％品牌都已展開運營。
5月加入營運的包括欣葉國際餐飲2015年引進台灣的知名馬來西亞風味餐飲品牌「PappaRich金爸爸」，進駐LaLaport台中北館五樓，以「時尚茶室」風格亮相，特別推出多道獨家料理，包括：大馬拼盤、軟殼蟹羅惹生果沙拉、馬來仁當排骨、娘惹咖哩魚、檳城華人蘿蔔糕、斑蘭脆皮椰絲捲等。
其中以參峇醬、班蘭為主味的「大馬拼盤」中有被譽為國菜的「班蘭仁當雞」及大馬國民最愛的「參峇醬鳥蛋」，一盤吃盡大馬風情。配合LaLaport台中正式開幕，5月16日開幕日祭出同桌消費滿1200元即招待「海南雞1／4」一份，50份送完為止。
而由世界甜點冠軍陳立喆在2018年創立甜點品牌「L.Z. Dessart無框架甜點」也首度進駐大型賣場，於台中最新Lalaport設點，並研發專屬該店的作品：漫漫、森巴、黑鯨與心菓四款長條慕斯蛋糕。
黑鯨蛋糕以64％的可可酒香慕斯搭配上巧克力榛果杏仁蛋糕，柔軟了巧克力的苦味並同時帶出濃蜜的可可香。而森巴蛋糕百香果的清爽與輕甜佐些微的茉莉香與杏仁香，相當適合喜歡酸口的消費者；「漫漫」巧妙地搭配可可醬與可可酥餅，延伸咖啡香味，適合與咖啡一起享用。「心菓」飽含了櫻桃野莓的酸、紅莓酥餅的脆與杏仁榛果的香，是一款層次分明非常具有個性的作品。
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