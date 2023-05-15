三井Mitsui Shopping Park LaLaport台中明（16日）將盛大開幕，各專櫃也端出開幕慶獨家商品搶客，其中由世界甜點冠軍陳立喆創立的「L.Z. Dessart無框架甜點」首度進駐大型賣場，推出專屬四款長條慕斯蛋糕；另，馬來西亞餐廳：PappaRich金爸爸不但端出多樣獨家料理，更祭出消費滿額招待限量海南雞的好康。

三井不動產集團在台首座區域型購物中心LaLaport台中，繼南館1月17日先行試營運後，北館4月27日也展開試賣後，5月16日該購物中心盛大開幕，目前超過95％品牌都已展開運營。

「金爸爸LaLaport台中店」融合了當地茶店鐵窗花、娘惹磚等傳統元素，並以開放式格局及落地窗設計，營造動線流暢及採光豐富的摩登感。（金爸爸提供／馮惠宜台中傳真）

5月加入營運的包括欣葉國際餐飲2015年引進台灣的知名馬來西亞風味餐飲品牌「PappaRich金爸爸」，進駐LaLaport台中北館五樓，以「時尚茶室」風格亮相，特別推出多道獨家料理，包括：大馬拼盤、軟殼蟹羅惹生果沙拉、馬來仁當排骨、娘惹咖哩魚、檳城華人蘿蔔糕、斑蘭脆皮椰絲捲等。

金爸爸LaLaport台中店「斑蘭脆皮椰絲捲」，由傳統的娘惹點心變化而來的「斑蘭脆皮椰絲卷」，甜中帶點微鹹的絕妙平衡，絕對是必嚐的大人系甜點。（馮惠宜攝）

「金爸爸LaLaport台中店」馬來仁當排骨：以以台灣豬小排入菜，並採5種以上的辣椒、10種以上的咖哩香料調製的「仁當醬」，香辣中帶有椰糖、椰漿溫潤的甘甜味，是金爸爸秘傳食譜與台灣元素完美結合。（馮惠宜攝）

金爸爸LaLaport台中店「軟殼蟹羅惹生果沙拉」，以時令水果、鮮蔬、豆薯、酥脆軟殼蟹製作，淋上峇拉煎、辣椒、魚露、青檸、花生多種香料調製成的「羅惹花生辣醬」，爽脆口感帶上酸辣及海味。（馮惠宜攝）

其中以參峇醬、班蘭為主味的「大馬拼盤」中有被譽為國菜的「班蘭仁當雞」及大馬國民最愛的「參峇醬鳥蛋」，一盤吃盡大馬風情。配合LaLaport台中正式開幕，5月16日開幕日祭出同桌消費滿1200元即招待「海南雞1／4」一份，50份送完為止。

「L.Z. Dessart無框架甜點」進駐Lalaport台中店北館，世界甜點冠軍陳立喆師傅從賣場的調性、來客的特性與消費的慣性作分析，著手研發專屬於Lalaport台中店的作品。（無框架甜點店提供／馮惠宜台中傳真）

「L.Z. Dessart無框架甜點」於Lalaport台中設點，研發專屬該店的作品：漫漫、森巴、黑鯨與心菓四款輕長條慕斯蛋糕。（無框架甜點店提供／馮惠宜台中傳真）

而由世界甜點冠軍陳立喆在2018年創立甜點品牌「L.Z. Dessart無框架甜點」也首度進駐大型賣場，於台中最新Lalaport設點，並研發專屬該店的作品：漫漫、森巴、黑鯨與心菓四款長條慕斯蛋糕。

黑鯨蛋糕以64％的可可酒香慕斯搭配上巧克力榛果杏仁蛋糕，柔軟了巧克力的苦味並同時帶出濃蜜的可可香。而森巴蛋糕百香果的清爽與輕甜佐些微的茉莉香與杏仁香，相當適合喜歡酸口的消費者；「漫漫」巧妙地搭配可可醬與可可酥餅，延伸咖啡香味，適合與咖啡一起享用。「心菓」飽含了櫻桃野莓的酸、紅莓酥餅的脆與杏仁榛果的香，是一款層次分明非常具有個性的作品。