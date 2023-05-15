仲量聯行今天表示，全球不動產投資者將在2023年面臨新一輪挑戰，據仲量聯行《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》顯示，近八成（78％）受訪投資者指出，經濟情勢、利率及價格的不確定，是他們在2023年進行資金部署時的最大挑戰。

調查也指出，有七成投資者認為，市場波動以及全球利率政策難以預測，將影響投資決策。

仲量聯行也指出，2023年投資者信心較2022年初，出現變化，當時逾八成（82％）投資者指出，競價是他們面臨的最大挑戰；相比之下，今年持相同意見者，僅不到一成（9％）。

仲量聯行指出，經濟情勢、利率及價格的不確定，可能導致2023年部署的總投資金額持續下降，但受訪者指出，央行政策只是令投資活動暫緩而不是撤離，因此長期投資氣氛依然樂觀。

根據調查，四成（40％）受訪者認為，基準利率需要（較去年12月水準）下調2~4碼才能令投資活動回升。

大約六成（60％）受訪者預計，2023年亞太區不動產投資的交易量，可能較2022年低基期的1290億美元進一步下跌。

仲量聯行台灣總經理侯文信表示：「台灣亦有類似情況。第一季商用不動產市場交易量縮，顯示投資人在種種不確定因素下更加謹慎。而在通膨時代下，收益穩定的商用不動產，實為資金的避風港。中長期投資人仍會將目光焦點放在優質標的上，預計下半年市場將可回溫。」

另外，在執行投資策略時，2023年最受亞太區投資者歡迎的兩種資本配置方式，為直接投資、及債權投資，分別有48％和39％的受訪者表示，對有關投資更加關注。

亞太區投資者認為，在強勁的租賃需求及租金增長支持下，物流業將成為今年資本和貸款淨增長最多的資產類別，逾六成（64％）受訪投資者計劃在2023年增加在物流業的投資。

至於46％的受訪者，預期多戶型住宅的資產管理規模將有所增長。

隨著旅遊限制取消帶動飯店業復甦，32％預計飯店業的資產管理規模會增加。

面對不明朗的投資環境，投資者更傾向於選擇安定的地區，因此分別有近七成（68％）和六成（60％）受訪者打算2023年增加對日本和新加坡的投資。

具體而言，東京將在2023年成為資本流入的主要市場，當中多戶型住宅、物流和工業以及辦公室物件，將成為2023年區內三大投資領域。

仲量聯行表示，此次調查，是就2023年的投資意向、策略和整體前景，對全球和區域投資者進行調查。在受訪對象當中，半數為地產和∕或私募股權投資經理，服務於全球最大的地產投資者和資產管理公司，而其他受訪者則是擁有多元化投資組合的投資者；受訪者的資本，主要來自北美和歐洲。