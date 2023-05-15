台北市1名外籍男子，日前因愛犬走失找不到，因而心情差藉酒消愁，酒後在公園內向路人詢問，被民眾認為騷擾報案，警方到場後通知家屬帶回，同時也順利幫他找到愛犬。

萬華分局表示，青年路派出所員警於5月6日21時許接獲報案，稱有一名酒醉外國人於公園附近遊蕩騷擾路人，員警接獲報案後迅速到場。經詢問後發現該外籍男子係因寵物狗走失，心情鬱悶而飲酒，員警現場安撫該名男子並協助通知家人帶返住所。

事後警方約在30分鐘後，在青年公園附近找到外籍男子的米克斯寵物犬，並通知外籍男子領回，家屬向警方表示感謝。