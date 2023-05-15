華語文能力測驗成績單和證書發生偽造或冒用的情況層出不窮，華測會今天表示，華語文能力測驗官網推出了成績單證書的查核驗證功能，採認單位無須再透過華測會人工查核，可以直接連結官網，確認申請者的成績單證書是否真實有效。

基於來台留學、工作或辦理延長居留等因素，華語文能力測驗成績單和證書發生偽造或冒用的情況不斷出現，對於國內大學校院、駐外館處或是企業機構等採認單位而言，如何確認成績單或證書之真實性與有效性，是個棘手的問題，也因此，華測會屢次接獲公證單位之要求，協助確認申請者證書之真偽性。

為了減輕採認單位之不便，有效提升驗證效率，積極杜絕偽造事件頻傳，華語文能力測驗官網推出了成績單證書的查核驗證功能，讓各採認單位可以直接在官網上快速查核，並可立即驗證。

查核者只要進入TOCFL官網（https://tocfl.edu.tw），以「合作夥伴」身分，點選最後一項「證書及成績單查詢驗證」；或者直接連結網頁：https://tocfl.edu.tw/index.php/cooperate/verify，功能分為：「證書驗證」以及「成績單驗證」兩部分。

「證書驗證」需輸入「證書號碼」以及證書上載明的考生「出生日期」；「成績單驗證」則輸入成績單上的「考生編號」以及「出生日期」，即可依據查詢結果，對照驗證成績單或證書等內容資訊之真實性。

華測會特別指出，由於TOCFL成績僅保留2年，所以此功能僅驗證正式考試2年內有效之成績單與證書。