2023中華職棒明星賽將在7月29、30日洲際棒球場登場，今年賽制延續去年由「中華隊vs.明星隊」方式進行，票選也在15日晚間6點正式啟動，6隊球員代表也到記者會上拉票，目前暫居全壘打王寶座的劉基鴻就十分期待能夠參加生涯首次的明星賽，並在全壘打大賽中獻技。

今年明星賽將以亞冠賽中華隊與明星隊進行對決，地點連2年選在台中進行，中職會長蔡其昌表示，考量洲際主要是地理位置，球迷南來北往方便、天氣也好，「不管在哪裡舉行，聯盟跟6球團都是滿滿心意，希望大家可以進場，為喜歡的球星加油。」

蔡其昌提到，明星賽能舉辦成功要感謝所有贊助、支持的企業夥伴，去年明星賽2天吸引約2萬7千人進場，球迷回饋有高達8成5的滿意度，希望今年明星賽能建構在去年基礎上更上層樓。他也向對棒球有興趣的企業喊話，「不是今天辦宣告記者會後就不能贊助，我們持續招商中，歡迎洽談置入。」

而去年明星賽5隊共派出50名啦啦隊應援成場邊「嬌點」，蔡其昌說：「我在來的路上有遇到球迷問我，今年有沒有龐大的啦啦隊，看來這件事已經無法減少，上次有多少這次絕對不能少，一定會很澎湃，各取所需，讓各位滿足的離場。」

蔡其昌也提到今年世界棒球經典賽中華隊球員的表現為國人帶來感動，讓本季例行賽入場人數比往年成長20%，「越多人進場，我們越有能力改善職棒環境，球團經營很辛苦，如果更多人進場支持棒球，我們也會有更多資源提升職棒環境品質。」

樂天桃猿「老虎」黃子鵬提到明星賽就像是在開「同學會」一樣，希望今年能夠再入選，與高中、大學同窗的中信兄弟詹子賢再當隊友；而台鋼雄鷹曾子祐則是要爭取進入亞冠賽中華隊名單，他也向亞冠賽中華隊總教練陳金鋒、選訓委員喊話「投他1票」，讓他有機會能報國小在國際賽不敵韓國隊的一箭之仇。