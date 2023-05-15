第一季財報即將於今（15）日全數揭露，證交所預計5月22日（周一）邀請捷敏-KY（6525）、材料-KY（4763），以及5月24日（周三）邀請基士德-KY（6641）等，共三家上市公司於證交所舉行第二季財務業務說明會。