屏東淨水廠百年歷史，立委力促打開神秘面紗。(鍾佳濱提供)

台水公司屏東淨水場已有110年歷史，地方倡議將辦公廳及蓄水設備列為文化資產，並成立水資源博物館，但水公司基於用水及民眾安全，不贊成開放民眾任意進出，為此立委鍾佳濱透過立法院與部會官員考察，讓雙方交流溝通，未來將透過志工導覽適度開放，規劃觀光導覽。

屏東淨水場初創於1913年，1916年竣工由高雄送水，當時隸屬高雄州阿猴區役場，直到1936年建置屏東地標高架水塔及氣曝池，才就地抽水使用，這些設備歷經百年營運迄今仍順利運轉中。

水利専家、屏科大名譽教授丁澈士指出，屏東水源地水場頗具歷史意義及科學價值，展現日治時期地下水取水與淨水的水利技術，他建議將鑿井、集水井、唧筒井、氣曝池、濾過池、淨水池、配水塔、唧筒室等設備，及事務所、宿舍旁涼亭，列為文化資產修復，並建立高屏第一座水博物館。

地方文化工作者趙文俊建議分階段逐步開放，提供環境教育、水資源教育。豐源里長丁國庭主張揭開淨水場神秘面紗，對外開放，會配合培訓導覽志工，做好環境教育。

不過，自來水公司屏東區管理處長樂育麟指出，目前屏東淨水場深水井每日出水量約6萬噸，供應屏東市約80％區域用水量，為屏東市民生用水主要淨水場及水源，而且場內深井、機電設備、高壓變電站、濾池、水池、藥品等都有安全的顧慮，基於用水安全及民眾安全，建議維持預約參訪方式，以策安全。

經討論後，鍾佳濱提出總結，未來將結合志工導覽適度開放屏東淨水場；有關文資認定保存及活化運用，由中央與地方相關單位依文資法辦理，並提供預算支持；未來水公司在興建辦公廳舍，不只要妥善保留珍貴文化資產，也建議規畫適度的觀光導覽。