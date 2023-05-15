現代人工作、生活已與手機密不可分，一項針對21萬多人的長期追蹤研究發現，長時間用手機通話與高血壓風險明顯相關，用手機通話的人罹患高血壓風險較高，通話時間越長，風險越高。該研究發現，若要避免罹患高血壓，每周手機通話的時間應保持在30分鐘以內。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊載於本（5）月《歐洲心臟病學期刊-數位健康》（European Heart Journal – Digital Health）的研究。該研究使用了英國生物銀行的資料，並追蹤了212,046名無高血壓病史的參與者，追蹤時間的中位數為12年，期間共有13,984名參與者（約6.6%）出現新發高血壓。

該研究發現，相較於不用手機通話的人，每周至少使用一次手機通話的人，罹患高血壓的風險增加7%。研究人員並發現，手機通話時間越長，罹患高血壓的風險越高，例如，每周使用手機通話時間在30至59分鐘者，高血壓風險增加8%；每周使用1~3小時，風險增加13%。

每周使用4~6小時，風險增加16%。每周使用時間超過6小時，則風險增加25%。研究人員並發現，無論是否使用免持裝置，只要總通話時間較長，罹患高血壓的風險就會增加。