而除了高股息市場外，5月初FOMC完成決策會議，並在會議聲明暗示後續可能暫停升息後，債券ETF市場同樣迎來市場資金的青睞，交投升溫。統計上周全周，以長天期美國公債為主的相關ETF，交易量最大。其中以國泰20年美債ETF(00687B)為交易量成長最多的標的，在5/9時更出現單日34,153張的成交量，為上周所有原型債券ETF的單日最大量。

國泰20年美債ETF(00687B)經理人鍾郁婕表示，國泰20年美債ETF(00687B)追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，精選20年期 (以上) 美國公債，最新基金規模已超過新台幣211億元(截至5/12)，近期交投熱度顯著攀升，主因美國升息循環近尾聲已是市場共識，長天期債券因存續期間長，對未來基準利率若反轉向下時的敏感性最大，具有不錯的潛在資本利得機會，因此成為投資人逢低佈局債市的標的選項。

鍾郁婕分析，日前美國4月非農就業人口公佈，增加25.3萬人的數字超出各界預期，雖減弱了市場對加快降息的預期，但實質上，優異的非農就業數字，也緩解了美國經濟硬著陸擔憂，顯示美國經濟仍堅挺，並無引發金融系統性風險的危機，加上目前原物料市場價格低迷，美國4月份核心CPI年增率亦由5.6%降至5.5%，因此聯準會(Fed)不再追加升息，已逐步成為市場共識。以長線角度來說，來到升息循環尾聲至降息前，往往是債市入場的絕佳點，建議透過00687B等ETF配置美債資產，掌握這一波獲利機會。

法人也提醒，投資ETF時，宜同時觀察ETF的「折溢價」，若溢價過高，表示投資人買入的價格高於實際淨值，可能會有買貴，或未來漲幅無法跟上標的指數的風險。法人分析，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，建議投資人留意各大投信官網公布之ETF即時淨值，避免買在過高溢價，否則可能會承受市價向淨值收斂時的損失。