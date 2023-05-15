搭配文化成年禮金，國片將推青春限定優惠。圖為即將上檔的國片。（文化部提供）

文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣。倒數22天，文化部今（15）日表示，為擴大吸引青年朋友進電影院看國片，行政院副院長鄭文燦特別於近日與文化部長史哲邀請電影院公會代表共商討論，除了公布全台已有超過100家電影院加入成年禮金消費點，暑假期間亦將推出多檔最適合青春年少的愛情片、恐怖片、靈異喜劇片等強檔國片。鄭文燦、史哲與公會代表達成共識，未來將陸續公布推出「青春限定獨享優惠」，邀請全台青年進電影院看國片，可望為國片票房帶來3成成長。

文化部長史哲指出，過去3年的疫情，除了各項藝文活動大受影響，電影映演更因防疫措施及民眾觀影習慣改變，整體票房下滑。其中，原本只佔整體票房10％的國片，去年票房數比起疫前更下降達5成。因此，成年禮金在電影消費限定「國片專屬」，期盼在具備聲光效果娛樂性、票價優勢等吸引力下，可挹注2至3億到國片票房，推升國片票房成長2到3成。

文化部表示，6月後輪番上映的國片片單，包括好《粽邪3：鬼門開》與《女鬼橋2：怨鬼樓》、《請問，還有哪裡需要加強》、《查無此心》、《我的麻吉4個鬼》、《成功補習班》、《他馬克老闆》、《化劫》、《小子》等。

電影院代表也承諾，將攜手陸續推出青年獨享的「青春限定獨享優惠」，後續將再公告。