慈濟大學護理學系主任彭台珠（右）與香港大學護理學院院長林佳靜（左），今在慈大醫學院長陳宗鷹（中）見證下，代表學校簽署合作交流備忘錄。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟大學護理學系增進學生學習視野國際化，今與香港大學護理學院簽署合作交流備忘錄，兩校未來將從學生短期交換及學術活動交流作為起點，讓雙方師生在實質交流過程中，學習對方的優點及經驗。

慈濟大學護理學系主任彭台珠與香港大學護理學院院長林佳靜，今在慈大醫學院長陳宗鷹見證下，簽署兩校合作交流備忘錄。

林佳靜表示，慈大在國際間非常有名，且具有西方國家較欠缺的醫學人文，因此在香港大家聽到慈濟都會肅然起敬，因此港大學生希望能有到慈大學習的機會，兩校多年前曾討論合作交流事宜，後因疫情暫緩，感恩有此機會能落實達成，未來兩校將從學生短期交換及學術活動的交流開始，互相學習、支持，共創合作新局。

陳宗鷹則說，慈大優勢在於讓學生有機會接觸志工團體或參與相關活動，例如參與慈濟東區人醫會每月固定到東部偏鄉義診；港大是世界知名大學，期待未來能於護理部分有更深入合作。

彭台珠認為港大的國際化值得慈大學習，期待師生能有更多和國際間的連結交流，及互相交換學習的經驗，相信在護理教學或對人類健康照護專業的貢獻服務，會有不同的觸發。

慈大表示，港大護理學院在1995年成立，約有1600位學生、70位老師，世界排名第27名、 亞洲排名第2，採全英文教學方式，學院有大學部5年制護理學系、二年制在職護理學系、授課型研究生及研究型研究生。

慈大則在1994年創校時即有護理學研究所，而後再成立大學部護理學系，其中，大學部以培育具備人文與專業兼容並蓄的護理人才為主要目標，碩士班則培育具健康照護、研究及決策能力的臨床護理專家。