高雄市無論是人口老化問題或是需要長期照顧人數均在六都佔據前2名，顯示高雄長照議題造成的精神與經濟壓力問題相對其他縣市嚴峻。安康長照集團董事長楊崧右提醒，使用長照服務可以節稅，只要符合政府規定的資格，長照扣除額有12萬元額度，報稅義務人可以善加利用，以減輕家庭負擔。

根據高市衛生局統計，高雄市需要他人長期照顧的人數約有8萬1565人，其中65 歲以上人口就占72.29％，高雄市無論人口老化問題或是需長期照顧的人數均在六都佔前2名，顯示對許多港都家庭來說，長照議題造成的精神與經濟壓力問題十分嚴峻，尤其到5月報稅季，對許多長照家庭來說可能又是一大筆支出。

楊崧右表示，照顧者包含一、聘僱外籍家庭看護工者，檢附課稅年度有效的聘僱許可函影本；二、照顧長照失能等級在第2級至第8級，使用長照給付及支付基準服務者檢附課稅年度的繳費收據，並註記特約服務單位名稱；三、入住住宿式服務機構全年達90天者；四、在家自行照顧者檢附病症暨失能診斷證明書影本、相關身障證明影本均可以申報長照扣除額，在檢附證明文件後就可申報減除每人每年長照扣除額12萬元。