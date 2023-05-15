南投縣議員林儒暘指今年4月CPI年增率2.35％、蛋價年增率26.4％，擔心營養午餐每餐僅45元，正在發育的學童營養不足。（楊靜茹攝）

南投縣議員簡千翔呼籲縣府，勿因提供全縣學生免費營養午餐而不調漲，犧牲孩子們的成長。（楊靜茹攝）

南投教育處長王淑玲回應議員王秋淑，她早餐大概都花費40元。王秋淑酸：「你買的都特別便宜。」（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會第4審查會登場，南投縣議員林儒暘、蔡銘軒等人認為，即使縣府去年2月將學童營養午餐從每餐38元調升至45元，仍趕不上通膨，消費者物價指數（CPI）年增2.35％；簡千翔呼籲，勿因提供全縣學生免費營養午餐而不調漲，犧牲孩子們的成長，王秋淑則酸教育處長：「你買的都特別便宜。」強烈建議調漲營養午餐費。

林儒暘質詢教育處長王淑玲指出，消費者物價指數（CPI）超過2％就是通膨警訊，今年4月CPI年增2.35％，其中食品年增率5.66％、民生物資6.12％、蛋價年增高達26.4％，因為物價飛漲，外食族一個便當要100元，加一顆蛋15元、20元不等，免費營養午餐一餐餐費僅編列45元，能滿足孩子營養需求？

王淑玲回應，縣府每年支出3億多元提供縣內學童免費營養午餐，近期蛋、肉類價格上漲，大家都很關注，這部分她們會努力。

林儒暘重申，營養午餐編列45元，提供大量澱粉，孩子絕對吃得飽，不過家長關心的是營養夠不夠？要求縣府提供的免費營養午餐，不止讓孩子吃得飽，更要讓孩子吃得營養。

簡千翔則呼籲，孩子的成長只有一次，縣府勿因提供全縣學生免費營養午餐，害怕財政支出而不敢調漲，認為少子化，加上砂石回饋金，縣府應該有盈餘可以支應，千萬別犧牲孩子們的成長，強烈建議縣府要調整孩子營養午餐預算。

王淑玲回應王秋淑，她早餐大概都花費40元。王秋淑酸：「你買的都特別便宜。」王秋淑強調，國小、國中的孩子正在發育，每個人早餐至少花費80元至100元，營養午餐45元根本不夠，有些孩子甚至一個便當都吃不飽，建議營養午餐能適度調漲。