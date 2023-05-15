儒鴻累計今年1-4月合併營收90.33億元，年減34.92％；今年第一季的稅後淨利8.26億元、年衰退53.83％。

因應挑戰，洪鎮海表示，長期來說，高端服飾產品需求受景氣衝擊相對較小，儒鴻將持續開發高附加價值產品，並將運動機能融入其他領域，透過設計增加商品變化性。同時，也將持續精進及投資自動化綠色環保製程，減少碳排放對抗綠色通膨造成潛在影響；隨著客戶建立消費潮流地位時，持續研發創新產品擴大儒鴻的潛在市場。

機能性布料是儒鴻的核心產品，洪鎮海指出，儒鴻未來將持續引用新原料、新設備，研發新製程與產品，精進生產的品質與良率。針對環保及高端布種消費市場，增加人才與設備投入。至於織布、染整製程方面，也將持續投入新技術的開發，期能引領產業走向技術新紀元，擴展機能性布料的應用。

與客戶協同開發共創價值，一向是儒鴻強化獲利能力的方向；洪鎮海指出，透過與上游原料商及下游客戶共同合作開發模式，加上原本就具有的垂直整合優勢及一次性購足服務，可與客戶一起創造利基型布料，避免與同業削價競爭。未來也將培養成衣設計師協同設計，協助客戶發展成衣品牌或市場，逐步提高ODM的比例，增加產品獲利。

除此之外，洪鎮海指出，儒鴻將持續創新研發環保新製程，運用大數據、物聯網、人工智慧等最新科技，整合產業專業知識，與產學合作改變現有耗費大量人力的流程，以提升效率，同時增加產品良率及人均產值。